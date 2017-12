Deel dit artikel:











Nachtelijke controle in Dordrecht: vuurwapen gevonden Foto Thijs Kern

Bij een controle van een auto in de Schipbeekstraat in Dordrecht heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag vier mannen aangehouden. Agenten vonden het verdacht wat de mannen op dat tijdstip op die plek deden en gingen op onderzoek uit.

Een man zei al gelijk dat hij een mes bij zich had. Een andere man bleek nog ergens voor te worden gezocht. Daarna werd de auto overhoop gehaald en vonden agenten een vuurwapen.