Faig B. houdt levenslang voor bloedbad Zwijndrecht

De levenslange celstraf die Faig B. heeft gekregen voor een bloedbad in Zwijndrecht in 2011 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten.

De beslissing is belangrijk, omdat Nederland vanuit het Europees Hof kritiek had gekregen op het opleggen van levenslange gevangenisstraffen. Volgens de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in het land, is nu aan alle voorwaarden voldaan.

Faig B. schoot in 2011 zijn ex-vriendin, haar zus en moeder dood in de Langeraarstraat in Zwijndrecht. Daarvoor had hij een andere ex in Helmond vermoord.

Cocaïne

De man uit Azerbeidzjan had gezegd dat hij in een soort waas had gehandeld, onder invloed van cocaïne en drank. Zowel de rechter als het gerechtshof ging daar niet in mee en legde een levenslange celstraf op.

Faig B.(31) ging daarna in cassatie bij de Hoge Raad. Daarbij werd met name 'levenslang' aangevochten. Het zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarin staat dat ook levenslang gestraften uitzicht moeten houden op vrijheid. Nederland was het enige land in Europa waarbij dat uitzicht ontbrak: alleen gratie door de koning kon een einde maken aan het levenslang opsluiten.

Nieuwe regeling

Het kabinet heeft in juli van dit jaar de regeling veranderd: een speciaal Adviescollege levenslang gestraften kijkt na 25 jaar of de veroordeelde in aanmerking komt voor vrijheid. Volgens de Hoge Raad is er zo voldaan aan de eisen van het EVRM en blijft levenslang in Nederland dus mogelijk. Zij tekent daarbij wel aan dat een afweging na 25 jaar niet hoeft te betekenen dat de gedetineerde ook vrijkomt.

Op deze nieuwe regeling is veel kritiek van advocaten en de Raad voor de Rechtspraak. Zij vinden dat een onafhankelijke rechter uiteindelijk moet beslissen of een levenslang gestrafte al dan niet vrijkomt. Nu hakt de minister van justitie de knoop door, nadat hij het standpunt van het Adviescollege levenslang gestraften heeft gehoord. Volgens de critici is het daarmee een politiek besluit.