Pot over Advocaat: 'Hij heeft bewezen tegen degradatie te kunnen strijden'

Na het vertrek van Alex Pastoor neemt Dolf Roks tijdelijk de honneurs van trainer waar op Het Kasteel, maar na de winterstop zal er een nieuwe trainer voor de groep moeten komen. ''Dick Advocaat heeft bij Sunderland bewezen dat hij tegen degradatie kan strijden'', zegt Cor Pot, jarenlang assistent van Advocaat, over een mogelijke opvolger van Pastoor.

Dick Advocaat zelf wilde tegenover RTV Rijnmond nog niet reageren over een eventueel trainerschap bij Sparta. Pot zegt ook niets te weten, maar kan zich wel voorstellen dat adviseur Leo Beenhakker met een grote verrassing kan komen. ''En als je een man als Dick Advocaat kan krijgen, dan moet je heel rijk voelen. Het is een man met een enorme uitstraling, enorm veel ervaring en hij weet hoe hij een elftal neer moet zetten.''

Pot voelt zich een echte Spartaan en als hij de club kan helpen, dan doet hij dat graag. Bijvoorbeeld als technisch manager. ''Maar ik en de club moeten er wel achter staan. Er zijn meer kandidaten voor die functie. Henk van Stee zou bijvoorbeeld ook een goede technisch manager zijn. En zo zijn er nog wel een paar. Ik hoef niet per se technisch manager te zijn of wat dan ook. Een bestuurlijke rol vind ik ook hartstikke leuk als ze me nodig hebben in de toekomst. En als ze me niet nodig hebben, ook goed. Het is geen noodzaak voor mij.''

Niet reëel

Oud-Spartaan Adri van Tiggelen kan het op zijn beurt niet voorstellen dat Sparta een trainer van het kaliber Dick Advocaat binnenhaalt. ''Het zijn mannen met status en wel oud-Spartanen, maar die beginnen daar niet aan. Je moet reëel blijven. Je moet met een lijstje heel ver daar onder komen.''

Van Tiggelen hoopt dat het nog goedkomt met Sparta, maar daarvoor moet er wel iets gebeuren in de winterstop. ''Het is investeren of degraderen'', aldus de Spijker.