Zuid-Holland Korfbal Cup: Valto - KCR live te volgen Zuid - Holland Korfbal Cup

Dinsdagavond staan er vier wedstrijden op het programma in de achtste finales van de Zuid-Holland Korfbal Cup. Eén van die duels, Valto - KCR, is te volgen via een livestream op deze site.

Korfbalclub CKV Valto uit De Lier zal de wedstrijd livestreamen en door op onderstaande link te klikken, kun je het duel in zijn geheel volgen. Ook Kinderdijk - Merwede, KOAG - Velocitas en Meervogels - PKC staan dinsdagavond op het programma. Bij Meervogels zal er na de wedstrijd aansluitend worden geloot voor de kwartfinales, die gepland staan op dinsdag 9 januari. Bekijk vanaf 20.30 uur het duel tussen Valto en KCR.