Illegaal vuurwerk gevonden op zolderkamer (Foto Politie Eenheid Rotterdam) (Foto Politie Eenheid Rotterdam)

De politie van Rotterdam heeft maandag in een huis aan de Lede in Rotterdam een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Op een zolderkamertje vond de politie 95 kilogram aan gevaarlijk vuurwerk. De eigenaar ervan is een 29-jarige man uit Rotterdam.

De politie kwam deze illegale partij vuurwerk op het spoor tijdens een lopend onderzoek. Het vermoeden bestond dat er meerdere kilo's lagen opgeslagen middenin een woonwijk. Op de zolder vonden de agenten zeven pakketten met zwaar vuurwerk en zeven mortierpijpen. Alle pakketten en pijpen zijn in beslag genomen. De 29-jarige Rotterdammer moet zich deze week melden bij de politie en wordt dan aangehouden.