Museumhaven Dordrecht voorlopig van de baan

Dordrecht krijgt voorlopig geen museumhaven met historische schepen. Volgens wethouder Piet Sleeking is het plan dat nu op tafel ligt 'onuitvoerbaar'. Hij wil daarom vooralsnog niet meewerken, zei hij dinsdagmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Initiatiefnemer Elio Barone wil permanent tien schepen laten afmeren in de insteekhaven bij nieuwbouwwijk De Stadswerven.



De gemeenteraad steunt dat idee, maar het college houdt het tegen. In de haven is namelijk maar plek voor zeven schepen, niet voor tien. Ook vindt Sleeking dat het financiële plaatje nog niet goed genoeg onderbouwd is.

Subsidie



De komst van de museumhaven is onder druk komen te staan vanwege subsidie die de provincie zou verstrekken. Alleen als het plan voor het eind van het jaar goedgekeurd zou zijn, zou de provincie met 200 duizend euro over de brug komen.

Sleeking wil het plan nog niet definitief van de hand doen. Hij vraagt Barone om een beter voorstel te doen dat wel uitvoerbaar is. Hij belooft dat het college hem dan zal steunen. Verder vraagt de wethouder de provincie om ook in het nieuwe jaar financiële steun te geven aan de museumhaven.

Uitstel



De Dordtse raad reageerde verbaasd op de harde lijn van Sleeking. Ook Barone is teleurgesteld over dat de museumhaven niet doorgaat.

Barone is wel blij met de toezegging dat aan een nieuw plan wordt gewerkt. "Als van uitstel maar geen afstel komt."