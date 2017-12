Waarom zou je vrijwilliger worden in een hospice?

Het team van Rijnmond Nu is dinsdag te gast bij Hospice 'De Vier Vogels' aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Sommigen vinden een hospice een beladen fenomeen; terwijl het juist iets heel moois is. Je krijgt de kans om je -letterlijk- laatste dagen te hebben op een mooie plek, omringd door liefdevolle mensen.

Een hospice is ook een mooie manier om vrienden of familie wat 'lucht' te geven. Want iedereen die mantelzorger is, weet hoe zwaar dat is.

De hospice kan niet zonder vrijwilligers! Zou jij je op deze manier willen inzetten voor je medemens? Luister dan zeker tussen 16 en 19 uur.

