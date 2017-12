Deel dit artikel:











Snel zeeziek? Kom dan niet naar Simwave in Barendrecht Joost van Ree in een van de simulatoren

Als schipper je voorbereiden op de grootste rampscenario’s zonder natte voeten te halen. Dat kan in maritiem simulatiecentrum Simwave in Barendrecht. Na een maandenlange verbouwing is het bedrijf klaar om kapiteins, machinisten en stuurmannen te ontvangen.

Simwave is met 59 simulatoren een van de grootste ter wereld. Hier kunnen ruim honderd havens wereldwijd worden nagebootst. Ook kunnen verschillende weersomstandigheden worden ingesteld. De simulaties zijn volgens commercieel directeur Joost van Ree zelfs zo realistisch dat je zeeziek kunt worden. “De vloer beweegt niet, maar door de beelden lijkt het alsof je schommelt." 360 graden

De simulatoren bestaan uit meer dan alleen een computerscherm. Het bedrijf heeft onder andere stuurhutten en een machinekamer nagebouwd. De beleving is extra levendig door een projectiescherm van 360 graden. Daarnaast zijn de simulatoren aan elkaar gekoppeld. "Zo kunnen we met meerdere schepen in een scenario oefenen", besluit zegt Van Ree.