Veel belangstelling voor kindervuurwerk Het Nationale Vuurwerk

Er is grote belangstelling voor het eerste Nationale Kinder Vuurwerk op oudejaarsavond in de omgeving van de Erasmusbrug in Rotterdam. Alle plekken op de Holland Amerikakade zijn vergeven. Dit jaar moesten de mensen zich registeren om één van deze 5000 plaatsen te krijgen.

Het kindervuurwerk begint om 19:00 uur en is een alternatief voor het 'grote mensen vuurwerk', dat om 00:00 uur van start gaat. Veel kinderen te jong zijn om tot de jaarwisseling op te blijven. Het vuurwerk wordt in beide gevallen afgeschoten vanaf een centraal gelegen ponton op het water in de buurt van de Erasmusbrug. De kinderversie is overigens ook te zien vanaf andere plekken, zoals het Willemsplein en de Willemskade. Mensen hoeven voor deze plekken zich niet te registreren.