'Windmolens op zee vele malen goedkoper' - burgerinitiatief gestart

Provinciale Staten beslist woensdag waar nieuwe windmolens in de regio moeten komen. Volgens Kees Pieters is er maar één goede plek: op zee. Hij voert daarom actie tegen de bouw van nieuwe windmolens op het land.

Pieters wil 40.000 handtekeningen binnenhalen voor een burgerinitiatief, zodat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken.

"In de regio Rijnmond worden 35 nieuwe windmolens gebouwd", legt Pieters uit. "Dat kost 140 miljoen euro aan subsidie als je ze op land bouwt. Zet je ze in zee, dan kost dat maar 60 miljoen euro. Dat betekent dat we 80 miljoen euro in de sloot gooien."

Veranderingen

Volgens Pieters loopt de overheid hopeloos achter de feiten aan.

"De huidige plannen zijn gebaseerd op het Energieakkoord van 2013. Toen gaf de overheid nog geen grote concessies uit. Inmiddels doet zij dat wel; bedrijven kunnen veel meer windmolens tegelijk bouwen op zee. Door die schaalvergroting kan het vele malen goedkoper."

Bedrijfsleven en milieuorganisaties houden vast aan de oude afspraken, maar de burger praat in dit verhaal niet mee, zegt Pieters.

"Terwijl die via de belasting wel de rekening betaalt. Dus de mensen betalen, via de energierekening, teveel belasting. En tegelijk betalen ze voor hun eigen ongemak van windmolens in de achtertuin."

Kees Pieters heeft een speciale website waarop getekend kan worden voor zijn burgerinitiatief: www.stoplandwind.nl