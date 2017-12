Deel dit artikel:











Nestor Dries Mosch van Rotterdamse raad zwaait na 16 jaar af Dries Mosch zwaait na 16 jaar af

Hij zit al sinds 2002 in de Rotterdamse gemeenteraad. Toen Pim Fortuyn Leefbaar Rotterdam in één klap met 17 zetels in de raad bracht, was Dries Mosch al van de partij. En nu is hij lijstduwer bij de verkiezingen van maart. "Ik sta op plek 48, een mooie plek. Het is goed zo."

Bij de vorige verkiezingen in 2014 stond Mosch ook al op een onverkiesbare plek, nummer 27. Maar toen wilde hij nog helemaal niet stoppen. Hij besloot zich er niet bij neer te leggen. Mosch plakte zijn auto vol stickers, zette een megafoon op zijn auto en reed net zo lang door de stad totdat hij zeker wist dat hij genoeg voorkeursstemmen zou krijgen. De privécampagne leverde 1438 voorkeurstemmen op en Mosch mocht nog een periode door voor zijn Leefbaar. Mosch is niet de enige lijstduwer van de partij. Ook oprichter Ronald Sörensen en Simon Fortuyn, broer van Pim, staan onderaan de lijst. "Een mooi drietal", vindt Mosch. "Als we allemaal genoeg voorkeursstemmen krijgen, gaan we het gewoon nog een keer doen", lacht hij. Na maart gaat Mosch vooral veel het water op met zijn boot, zegt hij terwijl hij zijn vaartuig winterklaar maakt. "Ik vind het heerlijk om op het water te zijn, ik ben hier liever dan thuis." En verder geen politiek meer? "Nou, misschien word ik wel gekozen in de gebiedscommissie. Dan ga ik daar nog een periode voor!"