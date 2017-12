Deel dit artikel:











Burgemeester Brielle sluit drugspand Vierpolders Het is de eerste keer dat burgemeester Rensen aan pand sluit op basis van de opiumwet.

Burgemeester Rensen van Brielle heeft een pand op het bedrijventerrein Seggelant voor een half jaar gesloten. In het gebouw in Vierpolders is 200 kilo cocaïne gevonden. Drie mensen zijn gearresteerd.

De sluiting van het bedrijf is een primeur voor Brielle: het is de eerste keer dat de burgemeester op basis van de opiumwet een gebouw sluit.