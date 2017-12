Politiechef bezorgd om toenemend geweld verwarde personen

Chef Frank Paauw van de Politie Eenheid Rotterdam maakt zich grote zorgen over het aantal ernstige geweldsincidenten waarbij verwarde mensen zijn betrokken. "Er gaan meer mensen dood door verwarde mensen, dan door terreur", zei Paauw dinsdag in een terugblik op het afgelopen politiejaar.

In 2017 kwamen er 8263 meldingen bij de politie binnen over verwarde personen, tien procent meer dan een jaar eerder.

Dodelijk

In een aantal gevallen kwamen mensen om het leven. Zo stak begin dit jaar een patiënt van de tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal een medewerker dood

Een paar maanden later schoot een 79-jarige man op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid zijn 21-jarige buurvrouw neer. De man pleegde later zelfmoord. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De bejaarde man viel al jaren burgemeester Aboutaleb lastig.

En begin deze maand stond Dennis van H. voor de rechter voor het in april doodsteken van een 27-jarige begeleidster van zorginsteling Pameijer in Hellevoetsluis. Van H. had waandenkbeelden , en zijn moeder had Pameijer regematig gewaarschuwd voor haar zoon.

Bezuinigingen

Volgens Paauw verklaren onderzoekers de stijging van het aantal meldingen over verwarde mensen door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook het niet gebruiken van medicatie door patiënten en de daling van het aantal opvangbedden worden als oorzaak gezien.

Er wordt door de politiek gewerkt aan een oplossing voor het probleem, maar volgens de politiechef moet er meer gebeuren omdat het probleem steeds groter wordt.

Het Rotterdamse korps neemt het geweld door verwarde personen zo serieus dat het sinds dit jaar ook wordt meegenomen in het dreigingsbeeld dat het periodiek opstelt.

Criminaliteitscijfers

Op andere vlakken is de korpschef positiever. Het aantal overvallen, straatroven en inbraken in Rotterdam daalt nog steeds. Het aantal inbraken daalde van 9118 (2012) tot 5227 (2017) en ook het aantal straatroven is met meer dan vijftig procent gedaald tot 802. De pakkans voor deze feiten ligt momenteel boven de vijftig procent, zegt Paauw.

Het totaalaantal misdrijven is eveneens gedaald: van 131.639 misdrijven in 2012 tot 102.207 dit jaar.

In regio Rotterdam zijn er achttien mensen door moord om het leven gekomen dit jaar.