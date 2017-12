Kraanbaan en Biesboschhal voorgedragen als monument

De kraanbaan is in 2015 gerestaureerd.

Het college van Dordrecht wil de kraanbaan en Biesboschhal aanwijzen als gemeentelijk monument. Beiden zijn samen met de hellingbaan de laatst overgebleven zichtbare elementen van het verleden van Stadswerven als terrein van scheepswerven en fabrieken.

Kraanbaan

De kraanbaan werd in 1933-1934 gebouwd door de Nederlandse Betonmaatschappij voor de overslag van kolen in opdracht van de Staatsmijnen.

In 1947 werd de kraan overgenomen door de firma Goedhart voor het lossen van zand. In 1992 is de kraan weggehaald. In 2015 is de kraanbaan gerestaureerd.

Biesboschhal

De Biesboschhal is als machinefabriek van scheepswerf De Biesbosch gebouwd van 1949 tot 1951. Na het faillissement van de werf heeft de hal een tijd leeg gestaan. In 2012 is de hal gerestaureerd en verhuurd aan DordtYart, die ruimte geeft aan hedendaagse beeldende kunst.

Advies



De monumentenstatus is nog niet definitief: er volgt nog een inspraakprocedure. Daarna wordt een definitief besluit genomen.