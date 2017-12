Wilders zal beter 'googelen' naar nieuwe lijsttrekker

Geert Wilders verwijt het zichzelf dat de achtergronden van de nieuwe lijsttrekker van de PVV Rotterdam niet goed genoeg waren gecheckt. Géza Hegedüs werd vorige week na één dag als lijsttrekker alweer weggestuurd.

Wilders belooft de nieuwe kandidaat 'beter te zullen googelen'. "We hadden misschien niet alles kunnen vinden, maar wel meer dan we hebben gedaan'', aldus Wilders.

Hegedüs kwam in opspraak door onder andere racistische uitspraken die hij in het verleden had gedaan.

"Het was een verkeerde beslissing om hem lijsttrekker te maken'', aldus de PVV-leider. Hij wil de nieuwe lijsttrekker van de PVV in Rotterdam op korte termijn presenteren. Eerder zei hij dat dit deze week nog zou gebeuren.