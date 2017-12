EMO werkt mee aan productie zonnepanelen

EMO, de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa, gevestigd op de Maasvlakte, gaat grondstoffen leveren voor de productie van zonnepanelen.

De grondstof komt uit een speciale soort kolen. Ruwe steenkool wordt hiervoor gezeefd en gewassen. EMO heeft daarvoor een tien hectare groot perceel beschikbaar op de Maasvlakte.

Het bericht komt een maand nadat in de Rotterdamse gemeenteraad is gesproken over het weren van kolenoverslag uit de haven, omdat die te vervuilend is. Dat zou betekenen dat EMO zou moeten verdwijnen.

Met de nieuwe activiteiten voor de zonnepanelenindustrie wil EMO dat voorkomen. De bulkterminal gaat samenwerken met het bedrijf JERA Trading uit Singapore.