Hannie dolblij met teruggevonden foto’s

De 56-jarige Hannie Roovers uit Schiedam is dolblij: de foto’s die zij kwijtgeraakt was in Rotterdam na een fotoshoot zijn weer teruggevonden. De vinder, Bart Kamphorst, geeft haar woensdagmiddag de foto’s weer terug.

De foto’s zijn bij haar terug gekomen via een oproep via RTV Rijnmond van Bart.

Het gaat om twee foto’s die maandag zijn gemaakt tijdens een fotoshoot waarbij Hannie meteen een hele metamorfose heeft ondergaan met make-up en nieuwe kleding, speciaal voor de foto.

“De visagiste had me prachtig opgemaakt, ik zag er zo mooi uit en die foto’s waren schitterend,” vertelt ze.

Direct na de fotoshoot haastte ze zich naar huis, de foto’s in de envelop bij zich, zonder te stoppen, om thuis trots de foto’s aan haar man te kunnen laten zien. Pas in de metro terug naar Schiedam kwam ze erachter dat de foto’s niet meer in de envelop zaten.

“Teruggaan had geen zin meer, die foto’s waren al lang vertrapt en vies. Ik dacht: die ben ik kwijt”, zegt Hannie. Ze was blij verrast toen ze via haar collega van werk te horen kreeg dat Bart haar foto’s van de straat had geraapt en aan haar wilde teruggeven.

Woensdagmiddag gaat ze de foto’s ophalen op de Nieuwe Binnenweg. “Dan drinken we er ook wel een biertje op”, zegt Hannie. “Ik wil hem graag bedanken, ik ben zo blij dat ze terecht zijn!”