Vrolijke beestenboel in Museum Of Dogs Een tentoonstelling speciaal voor en over honden (en hun baasjes). De tentoonstelling is nog tot 6 januari te bezoeken.

De Rotterdamse Schouwburg is voor even toegankelijk voor honden. In de grote zaal draait de theatervoorstelling Woef Side Story en in de foyer is het Museum of Dogs geopend.

Woef Side Story is ongeveer het verhaal van Romeo en Julia maar dan op z’n hondjes. Het Museum of Dogs toont een muur met allemaal kunstwerken met als thema de beste vriend van de mens. Baasjes en hun honden liepen vrolijk door de Schouwburg. Ode van liefde

Organisator Mieke van der Linden kijkt vol trots naar de kunstwerken die op de muur prijken. Ze variëren van schilderijen tot keramiek. Voor haar is het een ode van de liefde tussen de hond en zijn baasje. Van der Linden doet veel voor de hondencommunity in Rotterdam. Ze organiseert diverse evenementen voor honden en hun eigenaren zoals de Dogparade. Het idee voor een hondenmuseum is spontaan ontstaan op de fiets en de directeur van de Schouwburg, Melle Damen, vond het meteen een leuk concept. De opening gelijktijdig houden met de theatervoorstelling Woef Side Story is volgens Van der Linden zeker niet een kat in het bakje. 'Maar ik had wel iets bij de staart.' Kunst

Het werk van zelfbenoemd amateurkunstenaar Koos Beijn prijkt ook aan de muur. Het is een schilderij van een mannenlichaam in statige kleding uit de gouden eeuw met een hoofd van een labrador erop geplakt. Hij noemt de hond op het portret Koning Dino en dat is de overleden hond van vrienden van hem. "Dino werd als hun kind opgevoed. Na het overlijden waren die mensen ontroostbaar. Zelf ben ik geen hondenliefhebber maar ik vond het geweldig hoe zij hun hond konden vereren." Honden toegestaan

Museum of Dogs loopt tot 6 januari. Honden zijn toegestaan en er zijn poepzakjes aanwezig.