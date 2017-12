Steeds meer diefstallen in bibliotheek Erasmus Universiteit

In de bibliotheek is het vaak druk

Het aantal diefstallen in de bibliotheek op de campus van de Erasmus Universiteit neemt toe. Voor de bieb is dat reden om een campagne te starten: Laat je spullen niet onbeheerd achter!

Hij wordt steeds populairder en is voor iedereen toegankelijk, maar dat succes lijkt voor de universiteitsbibliotheek ook een keerzijde te hebben. Het aantal diefstallen van laptops en telefoons neemt toe.

Onbeheerd achtergelaten

Directeur Matthijs van Otegem laat tijdens een rondje zien waar het fout gaat. De ene na de andere laptop en telefoon is onbeheerd achter gelaten. Van Otegem legt op iedere plek een kaartje met een waarschuwing neer.

Het aantal diefstallen is de laatste weken officieel 'slechts' drie, maar de bibliotheek vreest voor een stijgende trend. "Het is zo makkelijk om even weg te lopen en te vertrouwen op de buurman. Maar wat als die gebeld wordt en even weg moet? Je spullen zijn echt zo weg."

Loop niet weg

Van Otegem: "Onze bibliotheek is open en huiselijk, maar moet ook veilig zijn. We willen het hier niet volhangen met camera's en vragen daarom of de bezoekers zelf goed willen opletten. Loop niet weg van je spullen."