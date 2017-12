Deel dit artikel:











Zuid-Holland Korfbal Cup: PKC/SWK Groep verslaat Meervogels

In de Zuid-Holland Korfbal Cup heeft PKC/SWK Groep dinsdagavond de kwartfinales bereikt. De Papendrechters, die voor dit toernooi het talentvolle en jeugdige tweede gebruikt, won in Zoetermeer van Meervogels. Bij die club werd later ook de loting verricht.

PKC/SWK Groep had het in de eerste helft moeilijk tegen Meervogels in een sfeervol sportcentrum De Veur. Het team dat gecoacht wordt door Rob Visser, ging zelfs met een achterstand de rust in. In de tweede helft stelde de ploeg orde op zaken en won het met 27-30. Na afloop van deze wedstrijd werd de loting voor de kwartfinales verricht.