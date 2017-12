Groen licht voor bouw Dordtse Prins Clausbrug

Hoewel hij 3,5 miljoen euro duurder uitvalt, mag de Prins Clausbrug van de Dordtse gemeenteraad toch gebouwd worden. Met twee derde meerderheid ging de raad dinsdagavond laat akkoord met de kostenoverschrijding van 9,8 naar 12.4 miljoen euro.

De 120 meter lange fiets- en wandelbrug, die de nieuwe wijk Stadswerven verbindt met de Dordtse binnenstad, kan echter nog niet gebouwd worden. De rechter sprak onlangs uit dat de gemeente Dordrecht een fout heeft gemaakt in de aanbestedingsprocedure. Een aannemer die naast de klus greep had een rechtszaak aangespannen.

Uit de uitspraak van de rechtbank viel niet op te maken of de aanbestedingsprocedure helemaal overnieuw moet. "Onze juristen adviseerden mij om de procedure deels opnieuw te doen en als dat niet op nieuwe weerstand stuit, is de vertraging een half jaar tot een jaar", denkt wethouder Piet Sleeking.

Hij houdt wel een slag om de arm: "Het was al ingewikkeld en inmiddels heeft de aannemer, die de aanbesteding won, beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. Dat kan ook weer tot andere ontwikkelingen leiden."

De SP hoopt vurig op langer uitstel. "Dan kunnen we na de verkiezingen met een nieuwe raad een nieuw besluit nemen", zegt raadslid Ronald Portier.

Of de brug inderdaad een ‘verkiezingsitem’ wordt in Dordrecht betwijfelt Sleeking. "Maar ik sluit het niet uit. En dat is ook niet erg, want bij verkiezingen moeten er wel verschillen zijn, toch?"