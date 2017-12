Deel dit artikel:











Politie ramt auto in Rotterdam-Schiebroek Foto: MediaTV

Een politieachtervolging is in de nacht van dinsdag op woensdag geëindigd in Rotterdam-Schiebroek. Aan de Wilgenlei ramde een politiebusje de auto, die daardoor tegen geparkeerde wagens tot stilstand kwam.

De inzittenden zijn aangehouden. Volgens getuigen was de achtervolging begonnen op de Straatweg in Hillegersberg.