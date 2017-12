AH to go test kassaloos winkelen

Albert Heijn is begonnen met een proef in een van zijn AH to go-winkels met kassaloos winkelen. De supermarktketen maakte het eerder al mogelijk zelf af te rekenen in sommige winkels en denkt door klanten de kassa ook over te laten slaan winkelen nog sneller te maken.

Voor het kassaloos winkelen moeten klanten met een speciaal pasje een kaartje bij het schap scannen. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Later wordt het ook mogelijk een smartphone te gebruiken in plaats van het pasje.

De proefwinkel is te vinden in het hoofdkantoor van moederbedrijf Ahold Delhaize in Zaandam. Het is de bedoeling de techniek eind juni ook in andere AH to go-winkels mogelijk te maken.

Albert Heijn liet onlangs weten te stoppen met AH to go in het buitenland. Een woordvoerster zei toen de 76 Nederlandse 'gemakswinkels' vooral te zien als proeftuin voor innovatie.