Straatrover met spijt geeft zichzelf na zes jaar aan

Slapeloze nachten had hij ervan, meldt de politie woensdag over een 23-jarige Dordtenaar. Op 29 april 2011 beroofde hij in het Weizigtpark in Dordrecht een 20-jarige man van zijn telefoon en portemonnee.

Volgens de politie wilde de Dordtenaar na al die jaren eindelijk schoon schip maken en gaf hij zich daarom deze week aan. Hij heeft ook toegegeven verantwoordelijk te zijn voor een beroving in Alphen aan den Rijn. Voor de Dordtse beroving is ook nog een 22-jarige Dordtenaar opgepakt. De afgelopen week gaf ook een 17-jarig meisje uit Hendrik-Ido-Ambacht zich aan voor een beroving. Ze had samen met drie anderen in april in de Dordtse wijk Sterrenburg een fiets van een man afgepakt. Nadat ze haar verhaal had gedaan, kon de politie ook nog twee anderen arresteren, een 17-jarige Sliedrechter en 20-jarige Spijkenisser.