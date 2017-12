Politieagent met burn-out: "Ik loop wel met een pistool op zak hè"

"Ik stond met mijn dochter in de supermarkt en ineens begon ik te zweten. Ik scheet letterlijk en figuurlijk in m'n broek." Politieagent Eric van Dommelen kreeg zeventien jaar geleden een burn-out. Hij schreef een boek om er weer bovenop te komen.

Eric was sinds 1992 agent op politiebureau Sandelingplein en zat bij de ME. In 2000 had hij steeds vaker last van zijn maag, hoofdpijn en hartkloppingen. Maar hij was er niet echt mee bezig. "Je bent een Rotterdammer, je wilt je stad veiliger maken en achter gasten aanrennen", vertelt hij op Radio Rijnmond.

De druppel die de emmer deed overlopen kwam dat jaar in mei, toen hij moest helpen na de vuurwerkramp in Enschede. "We sleepten met hekken, bewaakten en zetten toiletcabines op hun plek, maar ik merkte ineens 'dit gaat hem niet worden'. Een dag later begon het gezeik."

Zweetaanvallen bleven



Eric was zich kapot geschrokken in de supermarkt. Hij betaalde zijn boodschappen en rende met zijn dochter de winkel uit. Buiten was zijn zweetaanval ineens weer voorbij.

De volgende dag probeerde Eric het nog een keer om te kijken of het eenmalig was. "Ik ging tanken, dus liep de winkel binnen. Er stonden twee mensen voor me en het begon weer, maar toen erger." Toen Eric op de stoep van zijn politiebureau weer een aanval kreeg, kwam het besef dat hij zo niet door kon gaan.

"Ik loop wel met een pistool op zak hè. Dus ik ben omgedraaid, heb me ziekgemeld en ben naar huis gegaan." Eric had dit nooit verwacht. "Toen was het zes weken een groot drama."

Therapie



Goede opvang voor mensen met een burn-out was er toen nog niet bij de politie. "Je had wel een bedrijfsopvangteam, maar dat stond nog erg in de kinderschoenen." Eric was ook niet het type dat hulp zocht. "Wat vanzelf komt, gaat vanzelf over", dacht ik.

Eric begon over burn-outs te lezen. In het eerste boek dat hij las stond dat schrijven goed is om je gedachten te ordenen als het chaos in je hoofd is. "Ik heb mijn pc laat in de avond aangezet en ben gaan schrijven."

Maar niet over hoe zielig en verdrietig hij was. "Daar ben ik te nuchter voor." Dus schreef Eric een boek over twee Rotterdamse rechercheurs die een moord probeerden op te lossen.



Script lag jaren in de kast



Het verhaal van veertig pagina's printte hij uit en legde het ergens in een kast. Terwijl Eric dit jaar zocht naar schilderijlijstjes, kwam hij het oude script weer tegen.

"Toen ging ik lezen en ik vond het wel grappig. Dus ik ging kijken of ik het uit kon geven." Het boek Bakker en Van Willigen kwam dit jaar uit.

Van zeilschool naar wijkagent



Na zijn burn-out werkte Eric nog een paar jaar bij de Rotterdamse politie, maar hij moest zijn hoofd leegmaken en ging op zoek naar iets anders. "Ik heb mijn huis verkocht, baan opgezegd en ben weggegaan." Na een tijd zeilen en wonen op een boot kocht hij een pand in Zeeland. "Ik ben een watersportwinkel en zeilschool begonnen in Tholen."

Maar als beginnend ondernemer had hij het zwaar tijdens de crisis en dus vertrok hij weer. Eric is nu wijkagent in Leiden. Maar, zegt hij "Rotterdam blijft trekken".