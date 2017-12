Greenpeace protesteert met rode vuilniswagen bij Coca-Cola in Rotterdam

Milieuorganisatie Greenpeace heeft bij Rotterdam-Alexandrium actiegevoerd bij het hoofdkantoor van Coca-Cola. Op een rode vuilniswagen stond levensgroot Cola-Crap in het lettertype van de frisdrankfabrikant.

De actie is gericht tegen het grote aantal plastic wegwerpflesjes van Coca-Cola. Volgens Greenpeace is de fabrikant verantwoordelijk voor 3400 wegwerpflessen per seconde. Het is daarmee een belangrijke veroorzaker van plastic afval op land en in zee.

"Coca-Coala is natuurlijk een internationaal bedrijf", zei campagneleider Tom Gijsen van Greenpeace op Radio Rijnmond. "We hopen op een wereldwijde aanpak van het plastic soup probleem door het bedrijf."

De actievoerders boden in Rotterdam duizend flesjes aan van bezorgde Nederlanders, die het bedrijf oproepen minder plastic te gebruiken.

De milieuorganisatie voert al maanden actie tegen Coca-Cola. De afgelopen dagen waren de actievoerders in Heerenveen en Tilburg.

Coca-Cola laat weten te streven naar 100 procent hergebruik en wijst er op dat al 95 procent van de grote flessen en 70 procent van de kleine flesjes in Nederland terugkomt.