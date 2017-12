Deel dit artikel:











Kerstcruise-spektakel op SS Rotterdam met top-musici

In de kerstshowslawine die deze tijd over ons uit wordt gestort springt het Kerstcruise-circus met het Groot Niet Te Vermijden dans, sjans en showbo-orkest plus Trio Naar De Haaien wellicht het meest apart onapart in het oog en oor plompverloor.

Voor de show die vanavond van akiet schiet zijn nog slechts enkel kaarten verkrijgbaar is eigenlijk de luid en duidelijke korte boodschap van dit illustere gelegenheids-gezelschap dat thematieke amusement van solide kwaliteit biedt Ondanks z'n atonali- en dito-muzikaliteit toch immer naar bevindt de zintuigen op de wind placerend, toog onze vingervlugge knoppenknurftvloggert naar de Kaap voor een van vullingkostend-zoetige, welhaast kerstkransslagaderijk dichtslaande, proeve van samenhangzang-bekwaamheidsregistratie. Al decennia kennen ze de regels van het notenspel, het klappen van de zweep en met drank op redden ze het dan verders wel. Portier Ruud is degene die ons bij het SS naar binnen tuuttuuteretuut.

Ik zou zeggen gaat u mee in de glijvlucht van emoties van hun onvolprezen maliasepolonaise en melee-randomisé......