Roy Orbison treedt 30 jaar na zijn dood op in Luxor Foto: Mojo

De Amerikaanse country- en rockzanger Roy Orbison is volgend jaar al 30 jaar dood, maar toch komt er een concert van hem in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Via een hologram worden samen met Sinfonia Rotterdam zijn grootste hits gespeeld, meldt concertorganisatie Mojo.

Eerdere artiesten die via zo'n driedimensionele afbeelding een concert geven, waren Michael Jackson en André Hazes. Orbisons hologram staat 23 april in Rotterdam op het podium. Nieuw album

Afgelopen november kwam een nieuw album uit van Orbison: 'A Love So Beautiful'. Hierop staan klassiekers die in een nieuw jasje zijn gestoken. Orbison brak in 1960 wereldwijd door met 'Only the Lonely'. De zanger overleed in 1988 op 52-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De kaartverkoop van Roy Orbison In Dreams: The Hologram Tour begint donderdag 21 december.