Kleiwegkwartier tegen betaald parkeren, ondanks parkeeroverlast

De meeste inwoners van het Kleiwegkwartier in Rotterdam-Hillegersberg zijn tegen betaald parkeren. Een derde vindt het wel een goed idee. Dat blijkt uit onderzoek na verhalen over parkeeroverlast.

Driekwart van de inwoners van het Kleiwegkwartier ervaart overlast, zoals foutparkeren, bouwcontainers op parkeerplekken en vandalisme aan auto's.

Ook kunnen buurtbewoners hun auto nauwelijks kwijt doordat forenzen gratis hun auto parkeren in de wijk om vervolgens verder te reizen met het openbaar vervoer.

''Ik rijd soms wel een half uur rondjes door de buurt op zoek naar een plekje'', zei Lucy Rombouts, een bewoner van het Kleiwegkwartier, eerder tegen RTV Rijnmond. "Dan parkeer ik mijn auto 's avonds laat maar illegaal. Om vervolgens in de ochtend vroeg mijn bed uit te stappen om weer een rondje door de buurt te rijden voor een plekje.''

Tegen betaald parkeren

Uit het buurtonderzoek blijkt nu dat de meeste bewoners en bedrijven in de wijk niet willen betalen voor het parkeren. Aan het onderzoek deden 2124 huishoudens en 135 bedrijven mee. Dat is iets meer dan de helft van het aantal huishoudens en een derde van de bedrijven.De resultaten van het onderzoek gaan naar de wethouder die beslist of betaald parkeren in het Kleiwegkwartier wordt ingevoerd.