Van Bronckhorst: 'Druk op de beker is niet verhoogd' Van Bronckhorst

Het KNVB bekertoernooi is extra belangrijk voor Feyenoord, nu het in de race om landstitel al lijkt te zijn uitgeschakeld. "Maar het verhoogt de druk niet," zegt Giovanni van Bronckhorst in zijn vooruitblik op de achtste finale tegen Heracles.

"We willen ieder jaar een prijs winnen," zegt Van Bronckhorst. "Dit seizoen hebben we al de Johan Cruijff Schaal. De weg naar de beker is de snelste weg naar een prijs, dat klopt." Feyenoord speelt een thuiswedstrijd, iets wat de laatste jaren vaak gebeurde. Dat is een voordeel voor de Rotterdammers, hoewel het dit seizoen juist thuis stroef loopt. "We vergeten het thuis steeds te beslissen en houden tegenstanders lang in leven. Ploegen verliezen hier niet meer gemakkelijk en dat zien andere teams ook." Jørgensen weer inzetbaar

Tegen Heracles mist Van Bronckhorst de al langer geblesseerden Haps, Nelom, Van der Heijden en Botteghin. Nicolai Jørgensen keert terug in de selectie, nadat hij zondag tegen Sparta ontbrak vanwege familieomstandigheden. Bart Nieuwkoop en Sam Larsson begonnen die wedstrijd op de bank. Zij zijn nu weer fit genoeg voor een eventuele basisplaats. Die plek is er ook opnieuw voor Brad Jones, nu Van Bronckhorst heeft laten weten dat Kenneth Vermeer niet zal keepen in de belangrijke bekerwedstrijd.