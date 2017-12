Schiedammer Albert B. niet verdacht van meer moorden

Schiedammer Albert B., die vastzit voor twee moorden in Rotterdam in de jaren negentig, wordt niet verdacht van nog meer moorden. Justitie heeft eerder gezegd dat hij mogelijk betrokken was bij de dood van nog drie prostituees.

Uit onderzoek is gebleken dat de sporen die bij Mientje van Balkom (1989) en Jeanette Sip (1999) zijn gevonden, van andere mannen zijn. Het gaat onder meer om sperma in een condoom en in de vagina. Bij een derde vrouw, Beppie Michels (1989), zijn geen bruikbare sporen aangetroffen.

Het Cold Caseteam van de Rotterdamse recherche probeert al jaren om een groot aantal oude moorden op prostituees op te lossen. De drie genoemde zaken waren aan Albert G. gekoppeld, vanwege de manier waarop de vrouwen waren omgebracht.

Doorgesneden

Justitie gaat er vanuit dat Albert B. in september 1990 de dakloze Berendina Stijger heeft gedood. Haar hals was doorgesneden. In juni 1991 zou hij vervolgens de prostituee Francis Hofland hebben vermoord. Bij haar was de halsslagader doorgesneden.

Justitie zegt nog meer bewijs te hebben gevonden, waaruit blijkt dat de 59-jarige Schiedammer de dader is. Zo is uit recent onderzoek gebleken dat Berendina Stijger het sperma van Albert B. in haar mond had. Eerder waren de sporen al aangetroffen op haar kleding.

Onderbroeken

Beide vrouwen zijn op afgelegen plekken verkracht en daarna vermoord. Dat er geweld is gebruikt, maakt justitie op uit verwondingen op het lichaam en het opensnijden van de onderbroeken van beide slachtoffers.

Justitie zegt dat Albert B. kennis had van fileermessen: hij heeft enige tijd in een kippenslachterij gewerkt. Verder vindt justitie het opmerkelijk dat zowel Stijger als Hofland werd aangetroffen, liggend op een doek en bedekt met een doek. "Opvallende doeken", zegt justitie. "In de woning van verdachte zijn overal stukken textiel aangetroffen."

Foto van broek

Saillant detail: Albert B. droeg woensdag tijdens een korte zitting op de rechtbank een bijzondere broek, gemaakt van losse stukken stof. Dat was ook rechter Jacco Janssen niet ontgaan. "Mevrouw de officier, zou u aan de politie willen vragen een foto te maken van de broek van meneer?"

Tijdens een eerdere zitting had de rechter er op gewezen dat justitie een probleem heeft, als doodslag in deze zaken bewezen is en niet moord. Doodslag, gepleegd in '90 en '91, zou wel eens verjaard kunnen zijn. Justitie in Rotterdam gaf daar woensdag antwoord op: "Doodslag is inderdaad verjaard. Wij gaan daarom uit van moord of gekwalificeerde doodslag."

Planmatig

Justitie: "Hij is planmatig te werk gegaan. Nam een mes mee om vrouwen te vermoorden. Het snijden was doelbewust, efficiënt. Als een liquidatie. Twee vrouwen die in precies dezelfde situatie belandden, met een klein jaar als tussenpoos: dan kan je niet meer van een opwelling spreken. Het was kalm, weloverwogen. Moord dus."

Bij gekwalificeerde doodslag zijn de vrouwen gedood om een ander misdrijf -de verkrachting- te verhullen. Net als bij moord is de maximumstraf levenslang en kan het feit niet verjaren.

In slaap

Verdachte Albert G. blijft ontkennen. Hij wilde worden vrijgelaten, "om zaken te regelen in zijn huis", maar dat werd door de rechter afgewezen. De Schiedammer maakte opnieuw een verwarde indruk. De rechter moest zelfs moeite doen hem bij de les houden. "Niet in slaap vallen, hè?" De verdachte schrok overeind: "Eh, nee hoor. Ik zit te luisteren."

De rechtszaak zal begin volgend jaar verder gaan.