Schietpartij bij Club BLU in Rotterdam Foto: AS Media

Bij Club BLU aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam-Alexander is in de nacht van dinsdag op woensdag een schietpartij geweest. De politie heeft inslagen in de deur ontdekt.

Voor de ingang van de club zijn verschillende kogelhulzen gevonden. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. Handgranaat en vuurwerkbom

De politie onderzoekt of de schietpartij te maken heeft met incidenten van de afgelopen dagen. Op de parkeerplaats van Club BLU is vrijdag een handgranaat gevonden. In de nacht van zaterdag op zondag werd er een vuurwerkbom tegen het pand gegooid en dinsdag werd met graffiti de woorden 'oorlog' en 'war' op de deur van de club gespoten.

Eerdere schietpartij bij Club BLU

Bij een eerdere schietpartij bij de club raakte in september een 24-jarige man uit Pernis gewond. Daar zijn toen twee verdachten voor opgepakt Op YouTube zijn beelden opgedoken van een schietpartij bij Club BLU, vermoedelijk die in september: