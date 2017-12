VIDEO: The Kik sluit Live uit Lloyd af met sessie #1303

De laatste Live uit Lloyd geeft het podium met alle liefde aan The Kik. De Rotterdamse band en vrienden van de show komen voor de zesde maal langs sinds de eerste uitzending van Live uit Lloyd in september 2009. Op je hoogtepunt stoppen, dat is met The Kik in de studio op z'n Rotterdams "kakken zonder douwen".

The Kik debuteerde ooit in Live uit Lloyd. Het was donderdag 1 april 2011 en Dave en kornuiten hadden een nieuwe sixtiesbandje. Uit de resten van The Madd en Mark & the Spies herrees The Kik. Een dag later stond de band voor het eerst als The Kik op een podium in De Machinist in Rotterdam.

Laatste Live uit Lloyd

The Kik was kind aan huis bij Rijnmond én bij Live uit Lloyd. Ook bands waar met name Dave en gitarist en zanger Arjan in zaten speelden hier. The Madd was Dave z'n groep en speelde vaak op Radio Rijnmond en Arjan zat in Mark and The Spies en was met die band ook tweemaal te gast.

The Kik dus in deze laatste Live uit Lloyd. Voorlopig de laatste, mogelijk is er in de toekomst weer ruimte en geld voor nieuwe sessies onder die noemer. Geduld is in deze een on-Rotterdamse schone zaak.

Hertaalt!

In dit uur hoor je nieuwe songs van The Kik van het album Hertaalt! en een aantal persoonlijke verzoekjes van Live uit Lloyd-maker Ronald van Oudheusden. Eind januari gaat The Kik weer de theaters in in het hele land met een nieuwe muzikale show gebaseerd op de nieuwe plaat, uitgebracht bij Excelsior Recordings.

Het is voorbij, met een lach en een traan

Geniet van The Kik, geniet van Live uit Lloyd en blijf dat doen want alle uren staan met geluid online. Het was me een eer en muzikaal genoegen om voor jullie ruim 1300 sessies te mogen maken. Het smaakt naar meer. The beat goes on... blijf ons volgen ook op social media. Mogelijk nieuws hoor je dan het eerst... Viva La Musica, Viva Live uit Lloyd. Om met The Kik te spreken: het is voorbij, met een lach en een traan!

Dank voor het luisteren

Namens alle Rijnmond-technici die meewerkten aan Live uit Lloyd (Iwan, Bob, Stefano, Ainhoa, Vincent, Richard, Steven) dank voor het luisteren. Marleen Verschoor (productie) en Ronald van Oudheusden (samenstelling en presentatie)