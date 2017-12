Deel dit artikel:











Tientallen kilo's illegaal vuurwerk in schuur Gorinchem Archieffoto (Dit is niet een foto van het gevonden vuurwerk)

In een schuur in Gorinchem heeft de politie 40 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Agenten hebben alles in beslag genomen.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor tijdens een onderzoek in de Lingewijk. Tijdens de huiszoeking vond de politie de opslag in de schuur in de Abraham Bloemaart Corneliszstraat. De eigenaar van het vuurwerk, een 42-jarige man uit diezelfde plaats, is opgepakt en verhoord.