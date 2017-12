Pathé gaat een nieuwe bioscoop bouwen op het Ahoyplein in Rotterdam. Dat heeft de bioscoopketen woensdag bekendgemaakt.

De bouw van de nieuwe bios begint in 2019. Het pand moet een jaar later opengaan. De verwachting is dat jaarlijks een miljoen bezoekers komen. Het wordt de derde Pathé-bioscoop in Rotterdam.

De nieuwe bioscoop wordt onderdeel van de gebiedsontwikkeling 'Hart van Zuid', waarbij winkelcentrum Zuidplein en Ahoy met elkaar worden verbonden.