Boëtius: 'Aan mij om de handen weer op elkaar te krijgen'

Na een sterke start zit Jean-Paul Boëtius in een mindere fase van het seizoen bij Feyenoord. De vleugelaanvaller krijgt dan ook wat kritiek, maar is overtuigd dat hij dat kan doen stoppen.

“Buitenspelers leggen risico in hun spel. Meer dan een keeper," legt Boëtius uit. "Ik blijf mijn eigen spel spelen, ook als er een keer gefluit is. Het is aan mij om de handen weer op elkaar te krijgen.”

Boëtius begrijpt dat er kritiek is. Hij weet zelf ook dat het beter moet, dan hij de laatste maanden liet zien. Het kwijtraken van een basisplaats is dan een logisch gevolg: “Je moet altijd vechten voor je plek. Na een flitsende start zit ik nu in een mindere periode. Daar probeer ik mij uit te vechten. Of Sparta voor mij de ommekeer is, dat moet de komende wedstrijden blijken.”

In de uitwedstrijd tegen Sparta (0-7) was Boëtius verantwoordelijk voor de assist bij de goal van Dylan Vente. Die wedstrijd is voor Boëtius het teken dat Feyenoord weer in vorm aan het geraken is. “Het zit goed in de koppies. Dat wist ik al, maar nu kwam het eruit. Nu zaten we in een periode dat het steeds net niet was. Het blijkt nu dat er altijd licht aan het eind van de tunnel is.”