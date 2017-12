Minder bezoekers naar Blijdorp dan vorig jaar

Diergaarde Blijdorp heeft dit jaar ruim 1,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn er minder dan in 2016, toen gingen er 1,5 miljoen mensen naar de dierentuin zo maakte de dierentuin woensdag bekend.

Blijdorp vierde dit jaar haar 160ste verjaardag. Daarnaast zijn er flink wat dieren geboren: de Indische neushoorn Karuna en de twee okapi's Gerrit en Mboshi.

Maar er werd ook afscheid genomen van een koppel hoogbejaarde wolven.

Prijzen

Blijdorp kreeg in 2017 twee awards. De dierentuin werd door Zoosite voor de tweede keer uitgeroepen tot mooiste dierentuin van de Benelux.

Met de geboorte van de Maleise tapir Penang won Blijdorp van de Europese dierentuinvereniging een award voor Leukste Geboorte.

Nieuwe baby's in 2018

Op dit moment is de zwarte neushoorn hoogzwanger , ze is uitgerekend in januari. In de zomer komt er een nieuw apenverblijf bij voor gelada's uit Ethiopië.

Ook wordt het beschadigde entreehek van Blijdorp begin 2018 weer teruggeplaatst. In juni vloog een auto uit de bocht en knalde tegen het hek.