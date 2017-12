Natuurbeleefpad geopend in duinen Rockanje

Wandelen door de duinen is leuk, maar als je zou weten welke diersoorten er allemaal leven en welke bijzondere planten, maakt het je wandeling toch een stuk interessanter. In Rockanje is daarom woensdag officieel een natuurbeleefpad geopend, compleet met de route-app.

Het start- en eindpunt is op de duinovergang van de 1e Slag in Rockanje. De route loopt richting de duinovergang van de 2e Slag en via de speeltuin terug over het verharde pad naar de 1e Slag.

Speurtocht

Wandelaars kunnen genieten van het duinlandschap met onder andere valleien, zandverstuivingen, bloemenweiden en duinbos. Op de verschillende informatieborden langs de route worden planten- en diersoorten toegelicht.

Voor kinderen is er een speciale speurtocht. Ze kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar de rugstreeppad of zandhagedis.

App

Wethouder Blok-van Werkhoven is enthousiast over de bijbehorende app Beleefroutes: "Wandelaars worden met de mobiele telefoon als gids geïnformeerd over de route. Ook met bijvoorbeeld video- en audiofragmenten van dieren die in het gebied voorkomen."