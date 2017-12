Zeg het in de Open Microfoon...

Het is Woensdagavond. In de standaard: De Open Microfoon! Wat heb je te melden? Bel 010 - 436 44 36.

Heb je een ongezouten mening over het Nieuws dat je hoort of leest? Over de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen? Die in jouw ogen wel of niet geschikt zijn? Of over de actie van Greenpeace tegen de wegwerpflesjes van Coca Cola? Over de zorgen van korpschef Frank Pauw om het geweld van verwarde mensen?

Of heb je een persóónlijk nieuwtje? Iets bijzonders in je familie of vriendenkring? Heb je een leuk of interessant bericht of column gelezen en wil je dat met ons delen? Maak gebruik van de Open Microfoon!

Ga je iets leuks organiseren, zoals een buurtfeest of open dag? Laat het ons weten!

Heb je in de schuur nog een prima grasmaaier die staat te verpieteren waarmee je iemand toch blij kan maken?

Wil je een potje klagen, zaniken zeuren? Over hufterig verkeersgedrag of misdragende mensen in winkels, feesten of kantines? Je kunt ook een warme dan wel koude douche uitdelen.

Maak gebruik van de Open Microfoon: Bel 010 - 436 44 36. Mailen kan ook, naar NU@Rijnmond.nl .

Liever twitteren? Doe dat dan naar @RijnmondNu, mét #RijnmondNu :