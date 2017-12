Deel dit artikel:











Rotterdam wil Airbnb-verhuur fors inperken Archieffoto

De gemeente Rotterdam wil dat woningen voortaan voor maximaal 60 dagen per jaar worden verhuurd aan toeristen. Ook moeten ze belasting afdragen en toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. Deze en andere regels worden in januari besproken in de gemeenteraad.

De gemeente wil met de nieuwe maatregelen alvast inspelen op de verwachte toename van verhuur via websites als Airbnb en Wimdu en oneerlijke concurrentie tegengaan. Bij Airbnb verhuren particulieren woonruimte aan toeristen. Dat is in de meeste gevallen een stuk goedkoper dan een hotelkamer. Nieuwe strengere regels

Zo moeten verhuurders voortaan onder meer logiesbelasting afdragen net zoals hotels en bed & breakfasts, de inkomsten uit de verhuur moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst en verhuurders moeten hoofdbewoner zijn of eigenaar van de woning. Huurders van een huis via een woningcorporatie, mogen dus niet verhuren aan toeristen. Zo moeten verhuurders voortaan onder meer logiesbelasting afdragen net zoals hotels en bed & breakfasts, de inkomsten uit de verhuur moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst en verhuurders moeten hoofdbewoner zijn of eigenaar van de woning. Huurders van een huis via een woningcorporatie, mogen dus niet verhuren aan toeristen. De lijst is nog langer: aanbieders zijn verplicht de aangeboden woning brandveilig te maken en de verhuur mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Boete tot 18.000 euro Als verhuurders de regels aan hun laars lappen zal de gemeente een boete opleggen van 2000 euro bij een eerste overtreding tot 18 en een half duizend bij de vierde en meerdere overtreding. Als verhuurders de regels aan hun laars lappen zal de gemeente een boete opleggen van 2000 euro bij een eerste overtreding tot 18 en een half duizend bij de vierde en meerdere overtreding. Maximaal 6 personen

De SP had in een initiatiefvoorstel de gemeente geadviseerd om verhuur tot maximaal vier personen te beperken, maar dan sluit je volgens de gemeente gezinnen met drie kinderen uit. Daarom mag de woning aan maximaal zes personen verhuurd worden. De SP had in een initiatiefvoorstel de gemeente geadviseerd om verhuur tot maximaal vier personen te beperken, maar dan sluit je volgens de gemeente gezinnen met drie kinderen uit. Daarom mag de woning aan maximaal zes personen verhuurd worden. Ook de meldplicht voor verhuurders vindt het college geen goed idee. Sinds 1 oktober moeten Amsterdamse verhuurders via de gemeentelijke website melden dat ze hun woning verhuren via een platform, maar dat vindt de gemeente Rotterdam momenteel te kostbaar en ingewikkeld. Het aantal verhuringen in Amsterdam ligt met 18 en een half duizend adressen namelijk nog steeds stukken hoger dan de 1300 adressen in Rotterdam.