Jongeren met handicap pakken kerstkadootjes gratis in

In Rotterdam-Kralingen kunnen bewoners tijdens de feestdagen gratis hun kadootjes laten inpakken door jongeren met een verstandelijke handicap. In een leegstaand winkelpand aan de Lusthofstraat heeft de inpakwinkel haar intrek genomen.

De jongeren worden begeleid door Stichting Bont. Deze organisatie werkt samen met de jongeren en doet allerlei kleine klussen in de wijk zoals boodschappen voor ouderen. Nu pakken ze gratis kadootjes in.

Sympathiek

Het winkelend publiek is gecharmeerd van het initiatief. "Mooie actie", zegt een jongedame die voor haar vriend een trui laat inpakken die ze net van de webwinkel heeft ontvangen. "Ik was van plan kadopapier te kopen, maar zag dit en dit is erg sympathiek en mooi meegenomen."

De gratis inpakwinkel is een initiatief van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Die wil de inwoners van de wijk op deze manier tijdens de kerstdrukte een beetje ontlasten.

"Dit is met heel veel liefde voor de wijk, voor de buurt en voor de bewoners en ik hoop dat iedereen deze actie kan waarderen", zegt Oana de Visser van de gebiedscommissie.