Bouwproject CPO Hooidrift winnaar Architectuurprijs 2017

CPO Hooidrift heeft woensdagavond de Rotterdamse Architectuurprijs 2017 gewonnen. De bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam won de publieksprijs.

De uitreiking vond plaats in het Rotterdamse stadhuis en is bedoeld als onderscheiding voor het beste gebouw van Rotterdam.

Van de 44 inzendingen kwamen er 10 uit op een shortlist. In totaal zijn 4700 stemmen uitgebracht.

De jurywinnaar, CPO Hooidrift, is een project aan de Hooidrift in het Nieuwe Westen waar 14 gezinnen hun eigen woning ontwikkelden op een stuk land dat 12 jaar braak heeft gelegen.



Universiteitsbibliotheek

De Erasmus Universiteit kreeg de publieksprijs van wethouder Robert Simons. Het gebouw uit 1968 is het afgelopen jaar grondig verbouwd. Het biedt nu plek voor 90 studenten en heeft 50 flexibele kantoorwerkplekken. Ook de collecties van de Universiteitsbibliotheek en het Rotterdamsch Leeskabinet zijn in het gebouw te vinden.

Voor de prijs kwamen alle gebouwen in aanmerking die tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 in Rotterdam in gebruik zijn genomen.