Geen windmolens in Hellevoetsluis, op andere locaties wel Archieffoto

De windmolenlocatie in Hellevoetsluis gaat niet door. De andere zestien locaties gaan wel door, dat hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland woensdag bekendgemaakt. In totaal komen er 35 windturbines in het Rijnmond-gebied.

In Hellevoetsluis protesteerden bewoners tegen de komst van windmolens. Daarna trok de gemeente zich terug uit het plan. Voor die regio wordt nu een nieuwe locatie gezocht. Als de gemeente Hellevoetsluis geen andere locatie kan vinden, gaat de N57-locatie alsnog door. Windturbines moeten 6 megawatt aan vermogen opleveren. De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard waren ook tegen windmolens, maar die locaties gaan wel door, zegt de provincie. De beslissing van de Provincie Zuid-Holland betekent nog niet dat de windmolens er nu definitief komen. De maanden moet er verder onderzoek naar de bouwlocaties gedaan worden. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de bodemgesteldheid en eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. In de loop van 2018 neemt de provincie dan definitief voor iedere plek het besluit en kan de bouw gaan beginnen. 150 megawatt in Rijnmond-gemeenten

De provincie heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 zo'n 735,5 megawatt aan windenergie te leveren in Zuid-Holland. De nieuwe locaties in het Rijnmond-gebied zijn nodig om die doelstelling te halen. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten hebben afgesproken daar 150 megawatt aan bij te dragen. Op dit moment staat de teller op 45 megawatt.