Twee doden bij liquidatie Rotterdam-Beverwaard

Bij een schietpartij aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard zijn woensdagavond twee mensen omgekomen. Het gaat om twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar oud.

De politie heeft vanwege het hoge aantal afgevuurde kogels een sterk vermoeden dat het om liquidaties gaat.

De melding van de schietpartij kwam iets na 19:00 uur binnen. Buurtbewoners zijn erg geschrokken, vertelden ze aan RTV Rijnmond. Ook hebben verschillende getuigen gemeld dat ze kort na elkaar meerdere harde knallen hoorden "zwaarder dan vuurwerk". Het leek volgens hen op een automatisch wapen.

Daarna hoorden ze een auto wegscheuren. Volgens de politie spreken ooggetuigen van een auto met een donkere kleur.

Een van de slachtoffers was op slag dood. Hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd het andere slachtoffer te reanimeren, zegt de politie. Volgens de woordvoerder gaat het om twee mannen.

De getroffen personen zaten in een witte Seat Leon met een Nederlands kenteken die geparkeerd stond. Volgens een woordvoerder is er talloze keren geschoten. Er sloegen ook kogels in bij een nabijgelegen woning. De bewoner die op dat moment thuis was, bleef daarbij ongedeerd.

De politie is op zoek naar getuigen. Ook wil de politie in contact komen met bewoners die camera's rondom hun woning hebben hangen.



De politie heeft een groot gebied afgezet vanwege het onderzoek naar de schietpartij. De RET meldt dat tram 23 richting de Beverwaard omgeleid wordt.

Meer informatie volgt