Zesdaagse-debutanten willen 'lomp stampen'

Het is nog twee weken wachten, maar dan gaat de Wooning Zesdaagse van Rotterdam in Ahoy van start. Bij dit baanwielerevenement rijdt de ploeg Delta Cycling Rotterdam een heuse thuiswedstrijd. Dion Beukeboom en Jan-Willem van Schip zullen namens de Rotterdamse formatie als duo op de fietsen zitten.

De studenten zijn momenteel hard in training om tijdens de Zesdaagse goed voor de dag te komen. Beukeboom en Van Schip maken namelijk hun debuut in dit aanstaande spektakelstuk in het baanwielrennen. "Het heeft iets mythisch", aldus Van Schip. Ook Beukeboom kan niet wachten tot de Zesdaagse begint: "Sowieso dat het evenement in Ahoy is, maakt het erg leuk. Het showelement geeft wat extra's."

Beukeboom en Van Schip weten zelf dat ze niet als favorieten aan de Zesdaagse zullen starten. Verder zijn beide heren in Rotterdamse dienst lang van stuk. "Ik denk dat het wel een mooi gezicht is als twee van die grote gasten op die toch wat kleinere fietsjes zitten", lacht Beukeboom. Van Schip zegt dat hij samen met z'n teamgenoot het vooral van hard trappen moeten hebben: "Als we met z'n allen lomp gaan stampen, dan komen we wel een eind."