Huisdier in het bejaardentehuis? Bij Humanitas heel gewoon

Wie in het verpleeghuis of ziekenhuis belandt, moet vaker zijn huisdier mee kunnen nemen. Dat vindt de Tweede Kamer. Nu mag het bij veel zorginstellingen niet, maar bij Humanitas in Rotterdam zijn ze soepel.

Wel is het belangrijk goede afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor het dier. "Met name over de kosten", legt regiodirecteur Liselotte van Bokhove uit. "Want zo’n dier moet soms ook naar de dierenarts." Huispoes Minoes

"Mensen krijgen echt een glimlach op hun gezicht als Minoes de kamer inkomt", vertelt verpleegkundige Ashley Ruisch. "Ze vertellen verhalen over hun huisdieren van vroeger en voelen zich er echt thuis door." Ook mevrouw Barts is dol op de poes. "Ik zou haar het liefst op mijn bed laten slapen. Maar dan niet onder de dekens hoor!" De Tweede Kamer vraagt het kabinet om met zorginstellingen te gaan praten over huisdieren. Bij Humanitas zien ze weinig nadelen. "Er zijn soms mensen met een allergie, maar daar vinden we vaak wel een oplossing voor", aldus Van Bokhove.