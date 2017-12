Man opgepakt voor beroven van tientallen bejaarden

In Tilburg is een man opgepakt die verdacht wordt van pinpas-berovingen in onder meer Rotterdam. De man zou zo'n 100 duizend euro hebben buitgemaakt met de gestolen bankpassen.

De politie in Tilburg kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar tientallen diefstallen van pinpassen in Rotterdam, Goes, Middelburg en Bergen op Zoom.

In de meeste gevallen kozen de zakkenrollers hoogbejaarde mensen uit. Vrouwelijke handlangers keken de pincode dan af terwijl het slachtoffer pinde de supermarkt. Daarna werden de nietsvermoedende slachtoffers buiten aangesproken en gerold.

In de woning in Tilburg waar de 30-jarige man is opgepakt, vond de politie een deel van de buit terug. Ook werd een duur horloge en een bedrag van tienduizend euro gevonden, deze zaten verstopt in de muur van het toilet.