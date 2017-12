Deel dit artikel:











Capellenaren voelen zich tegen de stroom in onveilig bewaking-camera-sxc

Het gevoel van onveiligheid onder inwoners van Capelle aan den IJssel is in de laatste jaren niet gedaald. Dit terwijl de gemeente juist tal van extra maatregelen heeft genomen gericht op veiligheid. Volgens de Rekenkamer is de aanpak onvoldoende concreet. Het college van Capelle sluit zich hierbij aan.

De gemeente publiceert donderdag het rapport 'Sturen op gevoel' van de Rekenkamer. Daarin wordt onder meer verslag gedaan van het aantal misdrijven in Capelle en is het beleid van de gemeente gericht op veiligheid geëvalueerd. Ook is de veiligheidsbeleving van de Capellenaren gemeten. De gemeente wil tussen 2015-2018 het aantal misdrijven fors terugdringen. Volgens de Rekenkamer is ze daar in 2016 goed in geslaagd. Alleen het aantal woninginbraken daalt minder hard dan gewenst. Geen verbetering

Toch heeft minder misdrijven niet geleid tot een verbetering van de veiligheidsgevoelens. De gemeente slaagt er onvoldoende in die te sturen en blijkt slecht zicht te hebben op de knelpunten die de burgers zien. Ook ontbreekt het aan een helder beleid om het gevoel van veiligheid te verbeteren. De Rekenkamer pleit dan ook voor een concretere aanpak en maatwerk voor wijken die laag scoren in de veiligheidsbeleving. Scherpere omschrijving

De maatregelen die onder de loep zijn genomen, zijn het inzetten van stadsmariniers en handhavers, de groepsaanpak van overlastgevende jongeren en extra cameratoezicht. Ook qua stadsmariniers is er een aanbeveling. Die richten zich onvoldoende op concrete veiligheidsproblemen. Hun taken moeten dan ook scherper worden omschreven, vindt de Rekenkamer. Het college van B&W van Capelle aan den IJssel zegt de aanbevelingen integraal over te nemen.