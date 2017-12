PvdA en D66 Rotterdam waarschuwen voor polarisatie PVV en Denk

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam schoot vorige week uit de startblokken met de presentatie van zowel de PVV als Denk bij de Essalammoskee. De twee partijen zochten elkaar op en hopen dat zij de verkiezingsstrijd gaan voeren over islam en identiteit. PvdA en D66 vrezen dat de 'echte problemen' blijven liggen.

"Kiezen we voor het Rotterdam van Denk of van andere islamitische partijen, of kiezen we voor het Rotterdam van de Rotterdammers?", zei PVV-voorman Wilders. En Tunahan Kuzu van Denk reageerde: "Wij zullen keihard tegen die boodschap van de PVV strijden."

Ook Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam ziet een strijd tussen rechts en links wel zitten: "De echte vijanden zijn het islamitsche blok van Nida en Denk."

Afgrijzen

Middenpartijen PvdA en D66 zien deze ontwikkeling met afgrijzen aan. Volgens Barbara Kathmann van de PvdA zijn er heel andere problemen in de stad dan islam of identiteit. "Rotterdammers gaan gemiddeld 7,5 jaar eerder door als gevolg van slechte luchtkwaliteit en armoede, als je die problemen ziet ga je toch niet populistisch zitten schreeuwen?"

Ook de nieuwe lijsttrekker van D66, Said Kasmi, maakt zich zorgen. "Armoede, gelijke kansen en luchtkwaliteit zijn de échte onderwerpen waar het in de verkiezingen om moet gaan."

Schreeuwers

Maar hoe denken deze partijen zich te laten horen als de strijd op de flanken losbarst? "Onze troef is de Rotterdammer", zegt Kathmann. "Die wil niet op 22 maart wakker worden in het besef de stad over te hebben gelaten aan een stelletje schreeuwers. Praatjes vullen geen gaatjes."

Kashmi maakt zich ook zorgen over de versplintering van de politiek. "Nu alle landelijke partijen meedoen in Rotterdam is de kans groot dat het zo gaat versplinteren dat een logische coalitie niet voor handen is. En als je dan elkaar in de campagne voor rotte vis hebt uitgemaakt zal het nog moeilijker zijn om een coalitie te maken. Daarom moeten we samenwerken en niet polariseren."