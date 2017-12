Beelden van belager dj April Grey in Bureau Rijnmond

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, beelden van de man die dj April Grey belaagde en de schietpartij in de Rotterdamse Van Lennepstraat, waarbij door een ruit van een woning werd geschoten.

Mishandeling

De 29-jarige dj April Grey werd tot twee keer toe door een onbekende man aangevallen na op zaterdagavond te hebben gewerkt in de Rotterdamse club Nora aan de Coolsingel. De politie denkt dat het een gerichte actie is door één en dezelfde dader. Er zijn beelden van een verdachte.

Verkeersruzie

Er is al eerder aandacht gevraagd voor deze zaak, net als voor een verkeersruzie in de Nieuwstraat in Rotterdam. Daar liep een fietser zwaar lichamelijk letsel op nadat hij mishandeld was door een automobilist. De vriendin van het slachtoffer vertelt wat de impact is van dit gebeuren.

Pinpas

Daarnaast aandacht voor een gestolen pinpas. Een 71-jarige vrouw werd op het Zuidplein bestolen van haar ov-kaart en pinpas en daar werd al snel misbruik van gemaakt. Voordat zij haar rekening kon blokkeren was al een groot bedrag afgeschreven.

Van Lennepstraat

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 december, omstreeks 03:15 uur, werd een ruit van een woning aan de Van Lennepstraat beschoten met een automatisch wapen. Nadat de politie ter plaatse kwam bleek er ook een handgranaat voor de woning te liggen. In totaal werden op straat 26 hulzen aangetroffen.

Na onderzoek in de woning werden een wapen en verdovende middelen aangetroffen. De bewoner, die slachtoffer is van het schietincident, werd als verdachte aangehouden voor het wapen en de verdovende middelen.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl